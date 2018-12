Toy Run: 200 Harley in piazza dei Signori per i bambini malati

Domenica 16 dicembre si prevede saranno oltre 200 le motociclette, soprattutto Harley Davidson, che si raduneranno in piazza dei Signori a scopo benefico.

Tutti i gruppi motociclistici di Vicenza (Hell’s Angels, Black Cats, Born To Be Wild, Wild Vikings, Luni Ciapter, Vicenza Chapter Italy, Free Chpater Palladium, Evo Shovel 1340) propongono infatti per il secondo anno consecutivo, con il patrocinio del Comune di Vicenza, il Toy Run, la raccolta di fondi e giocattoli fra il pubblico che accorrerà nel salotto buono della città ad ammirare le moto tirate a lucido per l’occasione.

Il ricavato - l’anno scorso furono 2.880 euro - verrà poi destinato al reparto pediatrico dell’ospedale di Vicenza tramite l’associazione Team for children onlus.

“Abbiamo raccolto subito l’invito dei gruppi motociclistici – ha dichiarato il sindaco Francesco Rucco, stamattina nel cortile di Palazzo Trissino, durante la presentazione dell’evento, circondato da numerosi motociclisti e alla presenza di quattro modelli di Harley Davidson -, perché ne condividiamo la finalità. Questa amministrazione ha infatti un’attenzione particolare per tutti i bimbi e tanto più per quelli che con coraggio affrontano malattie. Tant’è vero – ha annunciato - che il 18 dicembre ci recheremo in visita al reparto pediatrico dell’ospedale San Bortolo per fare una sorpresa ai bambini ricoverati, ai quali consegneremo dei doni”.

“Ringraziamo il sindaco e tutta l’amministrazione – ha detto Stefano Menti, presidente Black Cats Vicenza - per la disponibilità massima che ci è stata data concedendoci il salotto buono della città, piazza dei Signori, per questa invasione di moto e motociclisti a scopo benefico. Chi come noi oggi indossa questo gilet o questa giacca in pelle riconosce e rispetta un codice d’onore, che ha tra i suoi capisaldi la solidarietà. E noi abbiamo pensato di fare qualcosa per quei bambini meno fortunati che sono costretti a trascorrere il Natale in ospedale”.

“Con il ricavato delle varie iniziative – ha spiegato Coralba Scarrico, presidente di Team for children Vicenza onlus - acquisteremo entro il 2019 dei ‘letti-mamma’, vale a dire poltrone che si trasformano in letto, dando la possibilità ai genitori di avere non solo una poltrona, ma anche un letto dove riposarsi o dormire accanto al proprio figlio. Ne doneremo sei all’ospedale di Bassano e contiamo almeno 20 all’ospedale di Vicenza. Il costo di ogni sedia è di 1.200 euro, perché si tratta di sedute omologate, come richiedono gli ospedali. Quanto alla distribuzione dei giochi ai bambini ricoverati – ha precisato infine -, sarà per la Befana, così da non sovrapporci ad altre simili iniziative che in genere si concentrano a Natale”.

L’appuntamento per tutti i motociclisti che vorranno aderire al Toy Run 2018 è fissato alle 13 in viale Dalmazia a Campo Marzo, per poi, verso le 14, muoversi in corteo verso piazza dei Signori, passando per contra’ santi Apostoli, ponte san Paolo e contra’ Gazzolle.