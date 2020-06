Tour guidato in Centro Storico: "Le donne di Vicenza"

Un tour tutto femminile per partire con l’energia della luna! Siamo state ferme e abbiamo saputo rialzarci, così come tante donne che hanno fatto la storia di Vicenza: a partire da Allegradonna, la moglie di Andrea Palladio. Di lei si parla molto poco, eppure ha svolto un ruolo fondamentale per la vita del grande architetto. E poi Zenobia, la loro unica figlia femmina, e Maddalena Campiglia poetessa sublime elogiata anche da Torquato Tasso. Passando per Elisabetta Caminer Turra, raffinata editrice illuminista e illuminata, passeremo per i luoghi dove visse Maria Fogazzaro, la figlia prediletta del grande romanziere e giungeremo ai giorni nostri con Arpalice Pertile ed Elisa Salerno.

Allegradonna Palladio - Sappiamo molto poco della vita di Allegradonna Palladio, la sposa del celebre architetto. Quel poco però ci dà l'occasione di osservare uno spaccato interessante di vita familiare nel Rinascimento vicentino.

Infatti il vero perno dell’economia domestica ruotava intorno alla dote delle donne, che doveva supportare il mantenimento della famiglia stessa. Sebbene il "dominium" dei beni portati in dote appartenesse sempre alle mogli, la loro amministrazione era comunque demandata ai mariti.

La dote di Allegradonna la conosciamo bene: "camisotte bianche, scuffioni novi, linzoi novi, panno verde e un leto fodrà, vergà, bon e quasi novo".

Sappiamo anche che il marito le concedeva ampia fiducia nell'amministrazione dell'economia domestica...perché Palladio era in controtendenza rispetto alla consuetudine che prevedeva fossero gli uomini ad occuparsi dei denari??

Questa ed altre interessanti curiosità verranno svelate e approfondite nel corso del tour "Le donne di Vicenza".

Una passeggiata che parte da PIAZZA MATTEOTTI e si conclude nel quartiere di SAN ROCCO.

SABATO 13 giugno alle ore 17

DURATA: Circa 2 ore



Tutti i dettagli per partecipare al tour li trovi qui: http://www.wetourguide.it/2020/05/31/scopri-vicenza-con-grand-tour-veneto/