Tour guidato interattivo a vicenza

Il mistero avvolge gli ultimi giorni della vita di Andrea di Pietro dalla Gondola, detto Palladio.

Un mistero ancor più fitto avvolge la sua morte.

Non si conosce il giorno preciso della sua dipartita, dove e né, tantomeno, come sia morto.



Condotti da una guida turistica abilitata, vestite i panni di veri investigatori e tra monumenti, leggende, indovinelli, giochi e indizi, lasciate che la città di Vicenza riveli una intricata trama di misteri e verità nascoste.



Vivete un’esperienza al di fuori degli schemi

Esplorate in un modo diverso una delle città più eleganti del mondo

Indagate sul più famoso e chiacchierato architetto della storia

Mettete in gioco la vostra curiosità e tutte le vostre abilità



Dettagli del tour del mistero a Vicenza

Punto di partenza: piazza Matteotti – fronte Palazzo Chiericati

Itinerario: Piazza Matteotti (Palazzo Chiericati – Teatro Olimpico), Chiesa Santa Corona, Corso Palladio (Colonna Infame), Piazza dei Signori (Basilica Palladiana), Chiesa San Lorenzo, Piazza Castello.

Tutti i monumenti saranno visitati solo all’esterno.



Quando: domenica 15 settembre 2019, alle ore 17:00



Durata: circa tre ore



Prezzo:



– Con bonifico emesso obbligatoriamente entro lunedì 9 settembre: 20€ a persona

– Con PayPal o Satispay fatto entro venerdì 13 settembre: 23€ a persona



Il prezzo include un drink finale al Bar Castello.



COME FUNZIONA

Nel tour “L’ombra di Palladio” sarete chiamati a risolvere dei piccoli giochi, collezionare indizi e prove per risolvere il mistero che circonda la morte di Palladio. La guida quindi, oltre a raccontarvi la Storia della città, vi racconterà anche molte storie, che vi aiuteranno in quest’indagine.

Tappa dopo tappa, grazie alle informazioni raccolte, potrete formulare la vostra ipotesi: chi ha ucciso Andrea Palladio?