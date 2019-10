Vicenza è una meraviglia e vederla con una guida che ne racconta la storia accresce ancora di più il fascino.

A Vicenza fa rima con Andrea Palladio, i palazzi realizzati dall’architetto rinascimentale la rendono una città unica al mondo.

Girare a piedi è il modo perfetto per visitare Vicenza, i monumenti palladiani, infatti, si trovano tutti a breve distanza fra loro, compreso il simbolo assoluto di Vicenza: la Basilica Palladiana. Affacciata sulla piazza principale di Vicenza, Piazza dei Signori, la Basilica Palladiana è frutto della riprogettazione del Palazzo della Ragione di epoca quattrocentesca. Oltre ad essere il monumento più iconico della città, la Basilica rientra tra le maggiori sedi espositive di Vicenza e dei Musei Civici.

Dalla Basilica bastano pochi passi per raggiungere Piazza Duomo e la Cattedrale di Santa Maria Annunciata: a naso in su potrai ammirare la cupola progettata dal Palladio, prima di incamminarti verso il Tempio di San Lorenzo e lasciarti incantare dal suo chiostro in stile rinascimentale. Da vedere assolutamente la Chiesa di Santa Corona, con la monumentale Cappella Valmarana e “Il Battesimo di Cristo” di Giovanni Bellini.

Poco oltre Palazzo Leoni Montanari, sede delle Gallerie d’Italia di Vicenza con importanti opere del Tiepolo e del Canaletto. E, ancora, un gioiello assoluto di Vicenza: il Teatro Olimpico, ultima opera del Palladio e sede di concerti e rappresentazioni teatrali.

Tra gli scorci più suggestivi del centro storico da visitare anche Ponte di San Michele, un’autentica cartolina con i suoi palazzi colorati affacciati sul fiume nonché uno degli angoli più romantici della città.

Poco fuori la città c'è il capolavoro del Palladio: la Rotonda, una delle architetture più famose e imitate del mondo.

Tour guidato del centro storico di Vicenza, città Unesco.

Storia, arte, curiosità, le più interessanti vie del centro storico, i palazzi di Palladio, Contrà Porti, Piazza dei Signori.

Tutti i sabati fino al 6 giugno 2020 . Ritrovo ore 14.15 di fronte allo IAT.

Date extra:

venerdì 1 novembre

domenica 3 novembre

domenica 8 dicembre

domenica 29 dicembre

lunedì 30 dicembre

martedì 31 dicembre

mercoledì 1 gennaio

domenica 5 gennaio

lunedì 6 gennaio

La visita guidata non prevede ingressi nei musei o monumenti.

Luogo di svolgimento: Piazza Matteotti

Piazza Matteotti

Vicenza

Guarda su Google Maps

Ingresso: a pagamento Adulti: € 10,00 | Ragazzi fino ai 16 anni gratis

Organizzatore: Gruppo Guide Autorizzate per Vicenza "Tour individuali".

Informazioni

Registrazione partecipanti e acquisto visite presso l'ufficio turistico IAT.

La visita si effettuerà anche in caso di pioggia.

La durata del tour è di circa 2 ore.

Contatti

e-mail: visiteguidate.vicenza@gmail.com

tel. 0444 320854