Tour dei Bacari a Vicenza

Sabato 22 Giugno 2019 dalle 18.00 alle 21.00 BACARI A VICENZA



10 tappe in 10 bar diversi

Ad ogni tappa troverete 1 ombra e 1 cicheto



Costo di partecipazione 22€ a persona



Per adesioni presentarsi in Piccola Osteria Via Alfonso la Marmora, 147, 36100 Vicenza

Info +39 346 806 4342

Organizzatori:

Caffe' Piccola Osteria

Bar da Renato

Vinile Cafè

Bar Flavia

SAB 22 GIUGNO - 18:00

Zabriski

cantautore vicentino

Il concerto avrà luogo all'interno del parco della rotatoria di Piazzetta Gioia (via G. Durando, 135, VI)