"Touch delle mie brame" allo spazio Bixio

La quattrodicesima edizione di appuntamenti curati da Theama Teatro, nel suggestivo Spazio Bixio di Vicenza, porterà vere e proprie “Mutazioni”, con ventidue serate che proporranno il meglio della scena alternativa assieme a laboratori scenici a partire dall’11 gennaio, giorno di debutto, con Stefania Carlesso e Irene Silvestri, sul palco con “Touch delle mie brame”, di Massimiano Bucchi per la regia di Anna Zago (inizio ore 21).

Stuzzicante il tema trattato, che affianca due generazioni - quella odierna dell’adolescente Vera e quella di sua madre Vania, che negli anni Ottanta aveva la stessa età – affiancandone vita e relazioni attraverso la lente della tecnologia: il cavo di un telefono allora, il display di uno smartphone oggi.

Vera è totalmente immersa nei social e in quel mondo insieme reale e virtuale che muove attraverso un semplice “touch”, e le sembra impensabile una vita “non connessa” come quella vissuta dalla madre alla sua età: quando comunque quel telefono, oggi obsoleto, era il top in fatto di comunicazioni. Ed è proprio l’intreccio di queste “vite parallele” a prima vista lontanissime a muovere il racconto, nel continuo alternarsi sulla scena di Vera nel presente e di Vania nel passato, chiamate a portare a termine una missione che, per i rispettivi usi e strumenti a disposizione, sembra impossibile.

Nessun moralismo, nessuna “operazione nostalgia” né demonizzazione delle tecnologie digitali: solo tanta ironia e lo stimolo a riflettere su come ogni novità tecnologica, in qualsiasi epoca, ci cambi la vita, fra rischi e vantaggi, aspetti positivi e limiti dei quali è importante essere consapevoli.



Biglietti: interi 12 euro, ridotti 10 (over65 e under25), studenti 8. Lo spettacolo rientra nell’abbonamento a sei spettacoli sottoscrivibile a 60 euro (a 50 i ridotti).

Per informazioni: www.teatrospaziobixio.com; info@teatrospaziobixio.com; 0444 322525 (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18); 345 7342025 (il sabato e i festivi di spettacolo dalle 10 alle 18).