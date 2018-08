Torneo Internazionale Nazionale Sperimentale di Basket

La Nazionale Sperimentale italiana di pallacanestro arriva a Vicenza per un torneo che dal 3 al 5 agosto vedrà coinvolte, presso il Palazzetto dello Sport di Via Goldoni 12, anche le Nazionali di Germania e Paesi Bassi, più una selezione di All Stars provenienti da importanti college americani della East Coast.

Due gare al giorno per tre giorni.

Martedì 7 agosto si replicherà con altre due amichevoli, tra cui quella fra l'Italia e Oklahoma State University.

Il 18 agosto, invece, al palasport di Vicenza arriverà la Nazionale femminile, opposta in amichevole al college di Wake Forest.

Luogo di svolgimento: Palazzetto dello sport

Via Carlo Goldoni 32

Vicenza

http://www.sport.vicenza.it/?page_id=40&paged=3

Ingresso: a pagamento Ingresso intero 10 euro, ridotto 5 euro per gli under 13 (valido per un'intera giornata di gare)

Organizzatore: College Basketball Tour

Veritas832

Federazione Italiana Pallacanestro

Informazioni

La locandina:

http://www.veritas832.it/cms/wp-content/uploads/Torneo-Internazionale-Vicenza.jpg

Link per i biglietti:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cbt-2018-torneo-internazionale-nazionale-sperimentale-47944478225

Contatti

Sito: www.collegebasketballtour.com

Facebook: www.facebook.com/CollegeBasketballTour

Email: alemase@gmail.com