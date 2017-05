Torneo di Green Volley Under 21 a Campo Marzo

APPUNTAMENTI E MERCATINI NEL CENTRO STORICO DI VICENZA DAL 5 AL 7 MAGGIO

Nell'ambito della kermesse culinaria "Platea Cibis 2017" a Vicenza, sabato 6 maggio, dalle 16 alle 18.30, in Campo Marzo si disputerà il torneo di Green Volley Under 21 organizzato dall'Associazione Il Tritone in collaborazione con la San Paolo Volley. Per informazioni: info@iltritone.info.

