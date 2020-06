Castello di Thiene: laboratorio sulle erbe per i piccoli e visita al castello per i grandi

Tornano gli eventi per le famiglie. Giornata speciale il 5 luglio al Castello di Thiene dove gli invitati speciali sono i bambini con i loro genitori. Per i piccoli, dai 4 ai 9 anni, la scrittrice per bambini Laura Novello presterà la sua voce per la lettura del libro illustrato Nasce che servirà come prologo per una emozionante esperienza sensoriale: il Piccolo Laboratorio delle Erbe. I bimbi infatti saranno invitati a scoprire il magico mondo delle piante e delle erbette aromatiche presenti nel Giardino Romantico del Castello. Collage originali e disegni saranno realizzati durante l'attività che è organizzata su turni (10.00, 14.00 e 16.00) della durata di un ora e mezzo; per accedere a laboratori e visite è obbligatoria la prenotazione on-line entro sabato 4 luglio.



E per i grandi? Mentre i piccoli si divertono in sicurezza nell'area riservata esclusivamente a loro mamma e papà (ma anche zii, nonni...) potranno godere di una esclusiva visita guidata del Castello. Grazie alla partecipazione di Daniela Casa, guida turistica abilitata, si potranno scoprire i segreti della prima famiglia che abitò il Castello nel '400: i da Porto. Si potranno inoltre visitare poi le sale integralmente affrescate, scoprire i dettagli di quella che è una tipica architettura pre-palladiana, restare a bocca aperta davanti alle scuderie e ripercorrere l'esperienza erboristica fatta i contemporanea dai più piccoli passeggiando nel tipico Giardino Romantico.



I bambini sono invitati a venire al Castello con un piccolo kit personale: un astuccio con colori (pastelli o pennarelli), forbicina e scotch, un blocco o un quadernone; infine è richiesto un asciugamano o una copertina o un tappetino yoga da posare sul prato per poter svolgere l’attività a terra nel rispetto del distanziamento reciproco.



INFO

Costi

Adulti 10 euro

Bambini 6 euro (terzo e quarto figlio promo a 3 euro)

Età: i laboratori sono adatti a bambini dai 4 ai 9 anni; sotto i 6 anni è necessaria la presenza continua di un genitore.

Prenotazione on-line obbligatoria, posti limitati a max 25 adulti e 12 bambini per turno.



Info e prenotazioni: www.castellodithiene.com

