Torna la "Superpippo" nella Val Fontana d'Oro a Valli del Pasubio

Dopo 14 anni di assenza, domenica 16 luglio alle 9.30 ritornerà a corrersi nel sentiero di Val Fontana d’Oro a Valli del Pasubio la "Superpippo", una delle gare con maggior blasone e storia per la corsa in montagna vicentina, che tornerà a “casa” sul percorso che l’ha resa grande a cavallo tra gli anni ‘90 e primi 2000. Partenza dalla frazione di Sant’Antonio, imbocco di Val Fontana d’Oro fino all’incrocio con la Strada delle 52 Gallerie, per poi concludere sulla vetta dei Forni Alti a quota 2023 metri. Circa 1500 metri di dislivello da percorrere in 6.5 chilometri. Sarà la 11° edizione della "Superpippo", definita la "regina delle gare di corsa in montagna", che si è svolta dal 1994 al 2003.

ITINERARIO. Risalendo con sempre più ripide serpentine l’erto pendio sulla sinistra orografica della valle, si giunge ad una forcelletta, attraverso la quale ci si immette nel Boale Rosso (1650 m.) qualche centinaio di metri su terreno vario, si giunge nell’impluvio del Vajo del Ponte, attraverso il quale il percorso, fattosi esile tra l’erba, raggiunge la Strada delle Gallerie nei pressi di Passo di “Val Fontana d’Oro”. Ultimi 100 metri di dislivello tra le roccie e la storia del Pasubio, fin dove la pietra diventa cielo a Cima Forni Alti.

CANCELLI ORARI. Il tempo massimo della corsa é stabilito in 3 ore dalla partenza per l’arrivo a Forni Alti, con chiusura del cancello alle ore 12:30 sulla Strada delle 52 Gallerie. A coloro che non avessero raggiunto entro tale orario la postazione, verrà comunicato il necessario abbandono dalla corsa. Servizio scopa riferito ai tempi massimi stabiliti dopo la partenza.

CLASSIFICHE E PREMI. Verranno inseriti in classifica i soli concorrenti che raggiungeranno il traguardo e che si faranno registrare all'arrivo entro il tempo massimo dichiarato dall'organizzazione. Nessun premio in denaro. Pacco gara distribuito a tutti i partecipanti e ad ogni corridore inserito in classifica verrà consegnato il premio "finisher". Verranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili in classifica generale.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 15 euro fino al 9 luglio - 20 euro dal 10 luglio al giono della gara - Massimo 250 atleti (un eventuale aumento o dimunizione degli iscritti è a discrezione dell'organizzazione).

INFORMAZIONI - ISCRIZIONI - CONTATTI: www.maistrack.com/superpippo/ - www.facebook.com/superpippovfd/ - info@summanocobras.it

RIAPERTURA DELLA VAL FONTANA D'ORO. La Val Fontana d’Oro era stata chiusa nel 2008, a seguito di diversi cedimenti del sentiero nella parte superiore, dove si raccorda per un breve tratto con la Strada delle 52 Gallerie. Riaperto alcuni mesi fa il sentiero proprio nel nel centenario della sua trasformazione in mulattiera da parte del Battaglione Aosta durante la prima guerra mondiale, l’amministrazione comunale di Valli del Pasubio ha fortemente voluto riproporre l'appuntamento storico della Superpippo, un grande valore del territorio grazie al valido supporto dell’Associazione Sportiva Summano Cobras insieme a il gruppo sportivo di Sant’Antonio, Alpini Valli e Sant’Antonio, Fanti di Valli, Associazione Carabinieri in congedo, Pro Loco Valli.

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA:

Ore 7:00 - Consegna pettorali e nuove iscrizioni in zona partenza Sant' Antonio del Pasubio

Ore 9:30 - Partenza Superpippo 2017

Ore 12:30 - Tempo massimo cancello di “Passo Val Fontana D’Oro”

ELENCO SPORT