Torna il fishdays by Decathlon Torri di Quartesolo

Domenica 24 Giugno vieni a pescare con noi.

Partenza dal negozio di Decathlon Torri Di Quartesolo ore 7.00 con pulman gratuito destinazione Fiera Di Primiero laghetto Welsperg e torrente Cismon.

Evento gratuito per i possessori carta Decathlon, pacco evento incluso.

Iscizioni con numero limitato (max 50 posti pesca in laghetto con permesso offerto da noi, max 8 posti con licenza propria per pesca in torrente ).