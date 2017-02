Torna "Giornate Anti-Noia" con Microworld a Schio

Cosa fare domenica 19 febbraio con i bambini? Alla mostra Oltre l'Uomo di Schio torna la "Giornata Anti-Noia" per far vivere a grandi e bambini un'esperienza interattiva! La Giornata Anti-Noia comprende l'ingresso alla mostra e un laboratorio pratico-sperimentale tenuto da un operatore didattico specializzato, sulle tematiche della mostra: dall'ingegno al corpo umano, dalla corretta alimentazione alle biotecnologie! La Giornata Anti-Noia deve essere prenotata entro le ore 16 del giorno precedente chiamando la segreteria mostra allo 388.4917115, inviando una mail a info@distrettoscienza.it o presentandosi presso la biglietteria della Mostra. Il/la bambino/a paga in totale 10 euro: 5 euro (ingresso mostra) + 5 euro laboratorio Giornate Anti-Noia; l'adulto accompagnatore paga solo l'ingresso alla mostra. Il laboratorio interattivo della Giornata Anti-Noia dura circa 60 minuti, la visita alla mostra...quanto vuoi tu! Dopo il positivo esordio del weekend 11-12 febbraio, la giornata Anti-Noia di questa domenica propone MICROWORLD, un laboratorio interattivo dedicato all'osservazione al microscopio delle cellule del corpo umano per ricordare William Schroeder, che il 19 febbraio del 1985, fu il primo paziente dotato di un cuore artificiale a lasciare l'ospedale. A Microworld i bambini indosseranno i camici bianchi e vestiranno le vesti dei ricercatori impegnati nell'osservazione al microscopio del tessuto cardiaco! I più coraggiosi potranno vedere da vicino anche gli organi umani reali esposti in mostra! Per bambini dai 7 anni in su accompagnati da un adulto! Info su: www.distrettoscienza.it/giornate-anti-noia/.

ELENCO CORSI