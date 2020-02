TONGA: afrobeats al Nuclub

Non importa se sei leone o gazzella, l'importante è ballare TONGA.

Dopo il pienone della prima data, torna venerdì 21 febbraio 2020 al NuClub TONGA, il nuovo format AFROBEATS SPECIAL GUEST: TAY VINES.

Cos'è TONGA?

TONGA è un viaggio musicale che inizia in Nigeria, attraversa gli Stati Uniti e l’Europa arrivando fino allo Stivale. Un racconto composto da persone di culture, età, paesi e storie diverse che promette di farvi ballare TUTTI dal primo all’ultimo minuto con il meglio dell’Afrobeats, Afrotrap e generi affini.

TONGA in Ghana è una donna attraente e irresistibile, una donna che spesso porta gli uomini ad affrontare situazioni “difficili”.

TONGA è anche il titolo di una canzone afrobeats di Joey B che conta milioni di visualizzazioni e ascolti in tutto il mondo.

TONGA è il nome di un nuovo movimento musicale, nato in questo nuovo decennio, con l’obiettivo di attirare, coinvolgere, contaminare ogni giorno sempre più persone nella meravigliosa ed eterogenea cultura africana.

La musica, la cultura, i suoni e i colori di TONGA sono vita, un qualcosa che gira attorno a noi tutti, portando con sè un messaggio d’unione.

Unisciti al movimento, apri la mente, chiudi gli occhi e lasciati andare in un’esperienza musicale nuova e (molto) ludica che ti farà sentire un tassello di un grande mosaico eterogeneo, unito alla perfezione per una notte sotto lo stesso cielo.

AFROBEATS DJs

Dj FREEWILLY

Dj ZAX

Dj Manu

AFROBEAT / AFROTRAP / AFROPOP / AFROFUSION

HIP-HOP / DANCEHALL

INGRESSO GRATUITO FINO ALLE ORE 00.30

TONGA special guest Tay Vines at Nuclub 21.02.20

venerdì 21 dalle ore 23:30 alle 05:00

Via Zamenhof, 427, 36100 Vicenza