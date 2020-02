Tommy Dali, Dj MDee al Totem Club

Grande sera sabato prossimo al Totem di Vicenza con Tommy Dali, DJ MDee, Marquis, Dj Mike (Ultravivid ), tanta black music, hip hop.

SPECIAL GUEST: TOMMY DALI

Al secolo Tommaso Daliana, fiorentino classe ’99, si avvicina precocemente alla musica dopo l’incontro folgorante con i brani di Michael Jackson e le esortazioni di una cantante lirica in pensione. Il dolore per la perdita di un affetto si trasforma nel motore creativo dell’ispirazione. Motivi street e riflessioni intime convivono perciò senza contrasti germogliando spontanei dall’ humus del proprio vissuto. Il timbro vocale unico e le capacità di liricista lo rendono un artista senza simili nel panorama italiano attuale. Recentemente ha seguito insieme a tour Rkomi durante il tour invernale come opening performer.

SPECIAL GUEST DJ: DJ MDEE

Influenzato dal mondo della black music, a soli 18 anni prende parte a diversi hip hop show nella sua città, condividendo il palco con artisti del calibro di Nitro Wilson, Salmo, Club Dogo, MezzoSangue, Coez, Guè Pequeno e tanti altri.

Resident Dj del DROP party e vince il Notorious Dj contest all'Alcatraz (MI), dove successivamente si esibisce a fianco di grossi artisti del panorama italiano come: Guè Pequeno, J-Ax , Fedez, Two Fingerz e molti altri.

Si è esibito nei locali più importanti: Vibe Room, Tube Club, Hollywood, Casa della Musica e nei primi mesi del 2017 diventa resident dj di "Snobiety", altro format hip hop che si svolge a Torino (Quasar Club) e che lo porterà ad aprire lo show di artisti internazionali come ASAP TY e Dj VLADER (Snoop Dogg official dj).

L’inizio del 2019 lo vede impegnato in alcune date in giro per l'Italia e, sempre con il format torinese Snobiety, prosegue la stagione invernale promuovendo la cultura della "black music" e condividendo il palco con ospiti nazionali e internazionali (primo su tutti "The Magnificient" Jazzy Jeff, dj di Will Smith).

A settembre 2019 riprende la stagione invernale con Snobiety per il terzo anno consecutivo, e rilascia il suo secondo podcast su DJ, ottenendo un record di ascolti mensili.

FULL LINEUP:

- DJ MDee

- Marquis

-Dj Mike ( Ultravivid )

Prezzi:

-In lista (entro 1.00):14€ con consumazione

-Intero (dopo 1.00): 17€ con consumazione

-Tavoli in pista: a partire da 20€

-Tavoli privè: a partire da 25€

NASTY w/ TOMMY DALI + DJ MDEE 08.02.20 @Totem Club

sabato dalle ore 23:30 alle 04:30

Totem Club

vecchia ferriera 135, Vicenza