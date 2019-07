TOKO TELO musica dal Magadascar

Musica dal Madagascar: protagonisti di Postounico i Toko Telo

Il trio malgascio composto dalla cantante Monika Njava assieme ai musicisti D’Gary e Joël Rabesolo in un concerto di passionale energia e dalle sonorità folgoranti. Appuntamento giovedì 11 luglio a Palazzo Morini di Lonigo



Giovedì 11 luglio (ore 21.15) Palazzo Morini di Lonigo si trasforma in palcoscenico unico per la rassegna itinerante Postounico. Il Festival della musica nei luoghi dell’arte accoglie per il suo settimo appuntamento la cantante Monika Njava diva nazionale e internazionale del Madagascar.

Costruito a metà Ottocento dalla famiglia Morini su progetto di Carlo Greco, Palazzo Morini ha due facciate: una in stile neoclassico che si affaccia su via Trento, l’altra con vista su viale della Vittoria. Sul portico passante campeggia un’elegante scala con pregevoli ringhiere in ferro battuto. Il parco interno era uno dei più suggestivi di Lonigo, con vista scenografica su Villa Giovannelli.

La cantante Monika Njava già dagli anni Novanta è una star della scena musicale malgascia. Con altri due artisti dell’isola dell’Oceano Indiano ha formato e percorre il mondo con un trio dalle sonorità folgoranti.

Loro sono D’Gary, il più famoso chitarrista malgascio, e il giovanissimo Joël Rabesolo, anche lui chitarrista tra i più interessanti della nuova generazione di musicisti dell’isola.

I tre artisti propongono la musica tradizione della loro terra, con un profondo tocco di presente e con lo sguardo ben rivolto al futuro. In un concerto di passionale energia, i ritmi dello tsapiky, del jihe e del beko convivono e prendono forza, alimentandosi dell’incredibile voce di Monika Njava e degli arrangiamenti originali dei due chitarristi.

Lonigo Posto Unico Festival

Biglietto unico: 10,00 euro

tel. 0444 835010