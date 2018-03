Tintarella di Luna: ciaspolata con luna piena

Escursione invernale con Asiago Guide

Nella montagna imbiancata, ogni cristallo di ghiaccio si tramuta in un piccolo specchio che riflette ed amplifica la luce lunare... le valli si illuminano a giorno tanto che non servono torce o lampade per rischiarare il cammino. Giungendo sulle cime delle nostre montagne, nei siti più panoramici del nostro , faremo una delle ciaspolate più belle di sempre.

Ritrovo:

ore 18.30 davanti Pizzeria Wunderbar, sotto Sacrario Militare del Laiten ad Asiago, Vi.

Spostamento: con mezzo proprio.

Durata dell’escursione: mezza giornata.



Difficoltà: 3 su una scala da 1 a 5



Prenotazione obbligatoria al sito https://www.asiago.it/it/guide/asiago_guide/contatti/



Costo: 10 euro, gratis sotto i 16 anni.

Comprensivo di guida, tasse e assicurazione.

Da portare con se: scarponcini da montagna (NO MOON BOOT), vestiario a strati (in inverno ci possono essere temperature molto rigide, ma camminando ci si scalda in fretta), acqua o te caldo per tutta la durata dell'escursione.