TI AMO PERCHÉ TENGO A ME: il dr Massimo Bartoletti presenta il suo libro

Incontro con l’autore: il dr Massimo Bartoletti presenta il suo ultimo libro TI AMO PERCHÉ TENGO A ME sabato 28 settembre ore 18.00 al Galla Caffè in piazza Castello, 2 a Vicenza.

TI AMO PERCHÉ TENGO A ME: dalla differenza tra innamoramento e amore fino ad arrivare a descrivere come due persone possano costruire relazioni durature, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita per la coppia. L’autore descrive come l'amare qualcuno possa divenire una forte motivazione a migliorare se stessi, completando la propria individualità con quegli aspetti di noi che posiamo scoprire solo nel rapporto con l'altro. Dimostra quanto l'attenzione verso l'altro e il tempo che siamo disponibili a dedicare al rapporto giochino un ruolo fondamentale nelle relazioni affettive. Affronta le diverse difficoltà di coppia attraverso il racconto di storie reali, riservando un capitolo specifico alla dipendenza affettiva. Approfondisce gli effetti psicologici della fine di una storia importante e le implicazioni di quando avviene in coppie con figli, presentando, in appendice, una guida su come comunicare ai figli l'intenzione dei genitori di separarsi. Sfata i principali luoghi comuni sull'amore e sottolinea l'importanza di superare le proprie insicurezze che, come una stretta armatura, imprigionano la nostra voglia di amare.

DR. MASSIMO BARTOLETTI: Psicologo e Psicoterapeuta

Laureato in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova, specializzato in Psicoterapia Breve Strategica. Ricercatore Associato presso il Centro di Terapia Strategica, Docente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo, Docente nei Master internazionali e Supervisore ufficiale del Centro di Terapia Strategica per la regione Toscana. Collabora da diversi anni con Enti Pubblici e Privati come Consulente, Supervisore e Formatore. Giudice Onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze dal 2005 al 2016 e Consigliere Onorario della Sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze. Ha conseguito il titolo di ipnologo presso l’Accademia Italiana di Ipnosi Clinica Rapida.