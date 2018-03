Thomas Bocchimpani in tour

Dopo il successo delle prime due date, con la brillante apertura al Campus Industry Music di Parma e il sold out all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il primo tour di Thomas arriva a Bassano Del Grappa (VI). Sabato 10 marzo il giovanissimo talento si esibirà nella sua città, sul palco del LIV (Contrà Gaggion Basso 11) con i brani del suo omonimo disco, pubblicato per Warner Music Italy il 13 ottobre e arrivato rapidamente al n. 1 in classifica. Info Ticket: prevendite online a 20€ + dp, biglietti disponibili in cassa 26€ (salvo disponibilità). Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/ livclub.it/.

In contemporanea con l’inizio del tour, Thomas ha pubblicato un nuovo video: “Non Ridere Di Me”, una splendida ballad per pianoforte tratta dall’album Thomas. Il videoclip, diretto da Claudio Zagarini è visibile al link ufficialewww.youtube.com/watch?v= bOgYD3H1a68

Durante i live Thomas presenterà anche altri brani del nuovo lavoro discografico come “È un attimo” (singolo che ha anticipato l’uscita dell’album) e “Il sole alla finestra”, spaziando tra ritmi incalzanti, sonorità hip hop e R’n’B, ballad intime e delicate, e unendo canto e ballo nelle sue uniche performance.

Questi i prossimi appuntamenti: 10 marzo Bassano Del Grappa - VI (LIV), 17 marzo Firenze (Viper Theatre), 18 marzo Brescia (Dis_Play Brixia Forum), 23 marzo Modugno – BA (New Demodé), 24 marzo Napoli (Casa Della Musica), 25 marzo Maglie – LE (Industrie Musicali).

I concerti sono una produzione di Massimo Levantini per 1Day, i biglietti per gli show sono disponibili online su www.ticketone.it e nelle prevendite autorizzate.

Personalità artistica delicata e coinvolgente, Thomas a soli 17 anni è già arrivato al n.1 in classifica con il suo album omonimo: un disco dal sound internazionale che approfondisce il suo mondo artistico e personale, e la conferma di un successo che segue la certificazione ORO per il suo precedente EP “Oggi più che mai”, arrivata a soli 10 giorni dall’uscita.

Thomas Bocchimpani nasce il 13 aprile 2000 a San Giuseppe di Cassola (VI). A 8 anni Thomas approfondisce la sua passione per il canto e per il ballo, arti che vive in maniera unita e armoniosa. Suona il pianoforte e la chitarra (imparata da autodidatta) e nel tempo libero segue lezioni di Hip Hop. Ha frequentato una scuola di ballo e si è cimentato in alcuni musical.

Un primo impatto con il mondo dello spettacolo arriva nel 2013 quando Thomas è concorrente nella quarta edizione del talent show di Canale 5, “Io Canto”.

Il vero successo arriva nel settembre del 2016 quando entra nella scuola più ambita d’Italia, “Amici di Maria De Filippi” raggiungendo la fase conclusiva del Serale del programma.

Il 19 maggio 2017 esce per Warner Music Italy l’Ep “Oggi più che mai”, il primo progetto discografico di Thomas, che entra direttamente ai vertici della classifica di vendita, raggiungendo subito la seconda posizione (fonte FIMI/GfK ALBUM MUSIC CHART). L’album arriva al DISCO D’ORO in meno di 10 giorni ed è il primo artista così giovane a ottenere la certificazione nel minor tempo. Un’ulteriore prova del successo del disco “Oggi più che mai” e del singolo estratto Normalitàsono i numeri record registrati nelle date instore in giro per l’Italia: oltre 1000 persone a città (più di 2000 fan solo nella data di Milano).

Il 13 ottobre 2017 pubblica “Thomas”, il suo nuovo progetto discografico che comprende brani inediti (alcuni scritti da lui). Un album eterogeneo che racconta il mondo pieno di colori del giovane artista che in questo lavoro indossa la veste non solo di interprete ma anche di cantautore.