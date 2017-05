Thiene: tutti gli appuntamenti di maggio

Numerosi gli appuntamenti previsti a Thiene dal 10 al 31 maggio tra escursioni, corsi, incontri, eventi sportivi, iniziative, spettacoli e concerti.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Mercoledì 10 maggio - "CITh: Camminare Insieme Thiene" 2017 - Gita turistica a Feltre (BL) con visita al Santuario dei Santi Vittore e Corona (XI secolo) attraverso il sentiero natura fino alla Riserva Naturale Vincheto di Celarda - Partenza dal Bosco alle ore 7 per Anzù, dove inizia il percorso - Al ritorno sosta alla Birreria Pedavena - Durata cammino: 4 ore circa - Dislivello: 300/400 metri - Prenotazioni: Sergio Amabilia 340.6450643.

Mercoledì 10 maggio - ore 20.30 - Sala Miriada in via Castelletto 11 - Corso di "Rilassamento e Meditazione Attiva" per ragazzi dai 15 ai 25 anni

Mercoledì 10 maggio - ore 20.30 - Teatro della sede delle OO.PP in via San Francesco - Incontro "Il Perdono Terapeutico" con il timologo Carluccio Bonesso a cura dell'Associazione Sintonia

Giovedì 11 maggio - ore 21 - Teatro Comunale di Thiene - "Thiene Musica 2017" - Concerto "Contemplation" con Franesco Cafiso Duo

Venerdì 12 maggio - Presetazione del Corso di Cristalloterapia

Venerdì 12 maggio - Campionato Italiano 2017 dei 18 metri

Venerdì 12 maggio - Capajellando 2017 - Corsa podistica non competitiva

Venerdì 12 maggio - "Crescere in Musica 2017" - "Moments Musicaux"

Domenica 21 maggio - "Crescere in Musica 2017": Esecuzione in forma dii concerto con Purcell, Dido and Aeneas

Lunedì 22 maggio: Job Club: Spazio di ricerca del lavoro

Martedì 23 maggio: Incontro Valori Lavori - "Come Gestire il Rapporto di Lavoro" a cura di Valentina Cortese

Mercoledì 24 maggio: "CITh: Camminare Insieme Thiene 2017"

Martedì 30 maggio: Incontro Valori Lavori: "Come Gestire il Rapporto di Lavoro" a cura di Valentina Cortese

Mercoledì 31 maggio: "CITh: Camminare Insieme Thiene 2017"

