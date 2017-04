"Thiene Tra Fiori e Sapori 2017 - 5° Spaventapasseri Festival"

TUTTE LE SAGRE, LE FESTE E LE FIERE PRIMAVERILI 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 6 e domenica 7 maggio l'Associazione Amici di Thiene organizza la manifestazione "Fiori e Sapori 2017 - 5° Spaventapasseri Festival" con mercatini ed esposizioni florovivaistiche, rassegna di spaventapasseri con le rotonde della meraviglie, laboratori artigianali creativi, spettacoli, esibizioni e degustazioni negli stand gastromici con prodotti tipici nel centro storico di Thiene. E' in programma inoltre "Brick In Thiene" per il concorso e l'esposizione di creazione con i mattoncini "LEGO". Orari: Sabato 6 maggio ore 15.00 - 23.00 / Domenica 7 Maggio ore 9.30 - 19.30. L'evento sostiene l’impegno della Fondazione Città della Speranza Onlus. Contatti: Comune di Thiene - Ufficio Cultura - 0445.804744 - www.comune.thiene.vi.it cultura@comune.thiene.vi.it - amicidithiene@gmail.com

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

5° SPAVENTAPASSERI FESTIVAL - Aiuole del Municipio - Centro Storico: Alla “riscoperta” di una parte significativa della storia vissuta dai nostri padri e dai nostri avi: un’occasione di conoscenza delle tradizioni del territorio per riavviare un costruttivo rapporto con la natura.

LE ROTONDE DELLE MERAVIGLIE - Rotonde di accesso alla città: Giretto con un pò di fantasia tra le Rotonde delle Meraviglie alla scoperta di bellezze e soggetti fantastici realizzati con materiali naturali e riciclati



5° RASSEGNA “BELLEZZE DELLA NATURA”: Rassegna creativa di Spaventapasseri e altri Soggetti Naturali proposti nelle forme più originali, usando materiali naturali e/o riciclati. Partecipazione libera aperta a scuole, associazioni, gruppi e privati. Attestato di “creatività naturale” ai “partecipanti”. Le “Opere” verranno esposte nel periodo della manifestazione in centro storico per dare un tocco di “bellezza e di tradizione” alla città.

(nella foto in alto le "Rotonde delle Meraviglie" con gli spaventapasseri a Thiene)

