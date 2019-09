Thiene Dance Festival e Street Food a Villa Fabris

Nel meraviglioso parco di Villa Fabris in centro a Thiene giovedì prenderà il via la terza edizione del Festival Dance della Città di Thiene. Un mix esplosivo di musica, effetti speciali, spettacoli e scenografie all’interno di uno degli spazi verdi più belli, 4 giorni di puro divertimento ed una grande festa per tutta la città, con dj set, Funky Remember con Gaggia & Visonà venerdì, sabato festa anni 2000.

Super Street Food Festival (aperto tutti i giorni)

Food Truck selezionati provenienti da tutta Italia e diverse. Birre Artigianali dei migliori birrifici per 4 giorni di Festival dedicato agli amanti del buon cibo.

BABYLANDIA con 3 isole di Gioco sempre attive ( Isola dei Balocchi, Isola degli artisti e Isola dei sogni) ed ogni pomeriggio con il servizio truccabimbi & babydance.

PROGRAMMA

> Giovedì 12 Settembre < DAY 1

Rockpuntoit Live Concert

PREZZI DI INGRESSO:

Ingresso Gratuito per tutta la serata con offerta libera.



> Venerdì 13 Settembre < DAY 2

Funky Remember + Gaggia & Visonà - Thiene Dance Festival



> Sabato 14 Settembre < DAY 3

2000 Wonderland - Thiene Dance Festival

Il party ideato dalla crew Wonderland dopo 10 anni di successi del progetto ‘90, ancora una volta propone nel suo inconfondibile stile, un vero e proprio mix tra musica e spettacolo. Una manifestazione ricca di animazione, djs, gadgets, il corpo di ballo, ragazze immagine e tanti personaggi fantastici degli anni 2000, come sempre un party ricco di effetti speciali e un incredibile video show.

Tutte le migliori hit r&b, rock e dance anni 2000 mixate a raffica, la musica che ha fatto la storia, i brani indimenticabili da cantare e i singoli che hanno scalato le classifiche mondiali.

Gli anni 2000 sono tornati!



> Domenica 15 Settembre < DAY 4

SEÑORITA - Reggaeton Party

-------------------------------------------------------------

Dance Festival Villa Fabris dal 12 al 15 settembre a Thiene

1 Concerto live,

3 super format party,

5 generi musicali,

1 unico grande Festival!



> 40.000 watt soundsystem

> 3000 metri quadri di parco

> Ampia Area Bimbi

> Special Light Effects

> Co2 Show

> il più grande video show mai visto in veneto

> Ampi parcheggi limitrofi all’evento

> 24 ore di musica

> 4 postazioni Cocktail bar & Beer

> 1 grande Food Zone con oltre 10 Truck provenienti da tutta italia con specialità street e gourmet.

PREZZI DI INGRESSO:

> Entro le ore 19.00 = GRATUITO

> Dalle 19.00 alle 20.00 = 1€

> Dalle 20.00 alle 21.00 = 2€

> Dopo le ore 21.00 = 3€