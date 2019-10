The Sun, la christian rock band a Thiene

Sabato 26 ottobre alle ore 21.00 i The Sun suoneranno per la prima volta al Teatro Comunale di Thiene (ingresso gratuito), proponendo 14 brani tratti dai loro dischi in italiano, compresa la collection “The Sun 20”, rivisitati in chiave acustica.

I “The Sun”sono la christian rock band italiana più famosa, vanta un passato punk, al quale fa da contraltare un presente di fede. Ha il sound dei grandi successi radiofonici, ma i testi affrontano le grandi domande esistenziali.

La formazione dei The Sun è composta dei thienesi: Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista). Prima ancora di siglare un accordo con la major discografica Sony Music, la band aveva già all’attivo quattro album autoprodotti e distribuiti in Europa, Giappone e Brasile da varie etichette indipendenti (in particolare da Rude Records) ed era stata supporter di band internazionali del calibro di The Cure, The Offspring, Misfits, Muse, Ok Go, NOFX, Ska P, Afi, Pennywise, The Vandals e, più di recente, dei Deep Purple. E’ del 2004 il riconoscimento al M.E.I. come “miglior punk rock band italiana nel mondo”.

La scelta coraggiosa di comporre in italiano nonostante le prospettive internazionali risale al 2008, ed è conseguente ad una profonda crisi esistenziale vissuta a vari livelli dai membri della band dopo una tournée di oltre 100 concerti in 10 stati differenti tra il 2006 e il 2007. In particolare il leader Lorenzi vive una decisiva fase di cambiamento personale congiuntamente a un percorso di riavvicinamento al Cristianesimo, cammino successivamente condiviso anche dagli altri membri del gruppo. Una decisione e insieme una svolta, dovuta alla volontà dell’autore di dare un significato più vero alla propria vita e quindi anche alla musica, che acquista un taglio più profondo, solare e diretto rispetto a prima.

Dopo il successo della tournée di Cuore Aperto, i The Sun hanno proposto il fortunato spettacolo “Ogni Benedetto Giorno!” in cui raccontano il seguito della loro vita umana e artistica. Tra concerti, serate di dialogo e musica, incontri nelle scuole, la band è stata

protagonista di oltre 200 eventi, toccando svariati stati europei e si è esibita davanti a due papi.