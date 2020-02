The School of Rock in piazza dei Signori

Scuola di musica "The school of rock" sarà in piazza dei Signori a Vicenza con due appuntamenti.

Venerdì 14 febbraio giorno degli innamorati alle 17:00 School of Rock in Piazza dei Signori per un concerto acustico all'insegna dell'amore!

Sabato 15 alle 15:30 sempre in Piazza dei Signori per festeggiare il Carnevale con il gruppo di percussioni.