The moochers "blues a scrocco" al bar Matteotti

THE MOOCHERS (gli scrocconi).



In un luogo speciale di Vicenza, in un'atmosfera profumata di vino e cultura, fra qualche centinaio di libri, ecco stasera racconti e musiche di almeno un centinaio d'anni... il BLUES. L'unico genere musciale che ha nel suo nome anche la definizione di uno stato d'animo: "sentirsi Blues".

Come un vino con profuno di rovere, il blues ha un retrogusto di genuinitá, di emotivitá, di terra, di calli, di lavoro, di sogni, di spensierata consolazione, di piccanti metafore. Di vita, insomma.



"The Moochers" ripercorre suoni e colori lontani nella storia e nella geografia. Racconta di donne e uomini che giá negli anni '20 e '30 e con pochi mezzi a disposizione, hanno cambiato la musica, gettando le basi della musica moderna. Non mancheranno quindi le narrazioni di leggende e ... mezze verità sulla vita degli autori e dei pezzi in repertorio.

Viaggiatore, mettiti comodo, comincia il viaggio...



In repertorio: Robert Johnson, Cab Calloway, Sonny Boy Williamson I, Leadbelly, Skip James, Ma Rainey, Mamie Smith, Son House, ...



