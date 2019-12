The King's Singers: concerto gospel a Vicenza

Che Natale sarebbe senza le favolose voci a cappella dei King's Singers? Il mitico sestetto vocale nato al King's College di Cambridge più di mezzo secolo fa torna al Teatro Comunale di Vicenza con un programma in due parti che mette in luce l'estrema versatilità del gruppo e l'universalità del suo vastissimo repertorio racchiuso in oltre 150 registrazioni discografiche. Nella prima parte il rinascimento musicale di Praetorius e di Pierluigi da Palestrina, la Francia di Berlioz e Poulenc, l'Inghilterra di Howells e Warlock, più una spruzzata di Russia, con il grande Čaikovskij. Nella seconda una selezione di canti natalizi, con tante sorprese e improvvisazioni vocali, stile “close-harmony”.

Patrick Dunachie controtenore

Edward Button controtenore

Julian Gregory tenore

Christopher Bruerton baritone

Nick Ashby baritono

Jonathan Howard basso

Canti popolari dalla tradizione europea eselezionidi canti natalizi e di sorprese nuovissime in stile close-harmony.

A NATALE CON I KING'S SINGERS

Lunedi' 16 dicembre, ore: 20.45

Teatro Comunale - Viale Mazzini, 39 Vicenza