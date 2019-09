The Golden Quintet per l’Opening Cocktail di Vicenza Oro

IL JAZZ DEL PEDROLLO ALLA BASILICA PALLADIANA PER VICENZAORO

Sabato alle 19.00 concerto del gruppo del Conservatorio berico The Golden Quintet per l’Opening Cocktail della manifestazione

Farà parte anche il Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” del ricco calendario di appuntamenti proposto nell’ambito della nuova edizione di VicenzaOro, in programma dal 7 all’11 settembre nei padiglioni fieristici e, tramite le iniziative di ViOff, nel centro storico della città berica. Come lo scorso anno, l’Istituto universitario musicale del territorio verrà rappresentato da una delle sue eccellenze: il Dipartimento di Jazz.

La formazione che sabato 7 settembre alle ore 19.00 sul loggiato del piano nobile della Basilica Palladiana darà il via all’Opening Cocktail della celebre manifestazione fieristica del settore orafo sarà The Golden Quintet, ensemble di recente costituzione che brilla già di luce propria e che debutterà pubblicamente durante questa occasione. Il gruppo composto da Sara Fortini (voce), Leonardo Franceschini (chitarra), Andrea Ragnoli (pianoforte), Manuel Stabile (contrabbasso) e Matteo Bortolussi (batteria) proporrà un repertorio di standard jazz come “All of me”, “The girl from Ipanema”, “Desafinado”, “Chega de Saudade”, “Fly me to the moon,” “On the sunny side of the street”, “Body And Soul” e altre composizioni di autori quali Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis e Sonny Rollins.

Il Dipartimento di Musica Jazz del “Pedrollo”, con sei cattedre e nove docenti considerati tra i più validi jazzisti italiani, è il più grande in Veneto e uno dei maggiori in Italia.