The Drunken Duck – Quinto Vicentino, eletto miglior pub dell'anno

Quando si avvicina il festival Birraio dell’Anno organizzato dal network Fermento Birra – è proprio il caso di dirlo – c’è fermento nell’aria. Da 11 edizioni rappresenta appuntamento fisso e tra i più attesi per gli addetti ai lavori. Quest’anno, oltre ai candidati per il premio Birraio dell’Anno e per la categoria Birraio Emergente, la novità di questa edizione è rappresentata dalla categoria Best Pub. Tra i migliori pub italiani selezionati c’è anche il The Drunken Duck di Quinto Vicentino, che dal 2003 in Via degli Eroi offre agli avventori “la più meglio” selezione - come dicono loro - di birra artigianale con 18 spine a rotazione. A fargli compagnia, i migliori pub in Italia risultano Abbazia di Sherwood - Caprino Bergamasco (BG), Arrogant Pub - Reggio Emilia, Ma Che Siete Venuti A Fa’ – Roma, Scurreria Beer & Bagel – Genova. A esprimere il loro parere sono stati 100 giudici che hanno basando la loro scelta per offerta, servizio, ambiente e professionalità. Dal 17 al 19 gennaio 2020 al teatro TuscanyHall i locali selezionati interverranno all’evento “Birraio dell’Anno” arricchendo ulteriormente la beer list con 30 eccellenze italiane e straniere che verranno presentate nel corner Best Pubs. “Non è il primo riconoscimento che il nostro pub riceve e speriamo nemmeno l’ultimo – racconta sorridendo Vanni Borin, titolare del locale “ma significa davvero molto per tutto lo staff The Drunken Duck e per tutto il lavoro che da anni svolgiamo insieme. Ovviamente questo rappresenta un’ulteriore spinta a continuare a ricercare le migliori creazioni birrarie del territorio nazionale e internazionale. Vedere gustare le nostre selezioni e godere dell’atmosfera della sala piena continua ad essere il riconoscimento più grande non solo per noi ma anche per tutti coloro che si (af)fidano all’anatra ubriaca”. https://www.facebook.com/drunkenduckquinto/ https://www.facebook.com/birraiodellanno/ https://www.facebook.com/fermentobirra.it/