The Big : gli appuntamenti dal 22 al 25 marzo 2018

Nuovi appuntamenti dal The Big di Torri di Quartesolo da giorno 22 a giorno 25 marzo 2018. Tutti gli eventi sono ad accesso libero. La cucina del The Big è aperta sempre fino a tardi.

Giovedì 22 al The Big di Torri di Quartesolo si balla country con Shanna Lynn che insegnerà nuove movenze e nuovi passi di ballo. Musica di dj Bina (Marco Bianucci).

Venerdì 23 sul palco del The Big salgono “I Nuovi Giovani” che proporranno i loro mash up di canzoni indimenticabili come "Rock'n roll di marzo" (Rock'n'roll robots con i Giardini di marzo -Battisti- e AC/DC) o "Se perdo anche i Led" (Se perdo anche te + i Led Zeppelin di Whole lotta love) e "Smell like a passerotto" (Nirvana + Claudio Baglioni). Ingresso libero, inizio alle 23. Musica prima e dopo con il dj Marco Sarre.

Sabato 24 il rock indimenticabile dei “Lies” Guns N' Roses Tribute Band . Dai grandi classici come "November Rain" e "Sweet Child O’Mine", a pezzi più ricercati come "Estranged" e "Bad Obsession" fino ai Guns attuali di "Better" e "Chinese Democracy". Ingresso libero, inizio alle 23. Musica prima e dopo con RitaDj.

Domenica 25 doppio appuntamento. Dalle 17 alle 20 si ballano i ritmi latinoamericani con il Domingo Social In Vicenza, Corinna Marchetto e dj D. Dalle 21 il karaoke con band dal vivo dei Tre Di che presentano il “Kanta Tu”. Promozione domenicale: fino a due bambini per nucleo familiare non pagano (vale anche per genitori single).



https://www.facebook.com/THEBIGVICENZA/posts/1664075036963449 - Trovate i link alle pagine delle band