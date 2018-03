The Big a Torri di Quartesolo - gli appuntamenti dal 29 Marzo al 1 Aprile

Nuovi appuntamenti dal The Big di Torri di Quartesolo da giorno 29 a giorno 1 aprile 2018. Tutti gli eventi sono ad accesso libero

Giovedì 29 Musica e ballo country con Shanna Lynn e le musiche di Dj Bina (Marco Bianucci).

Si tratta di un corso gratuito di ballo country. La maestra Shanna illustra i passi e poi si balla sulla selezione musicale di Dj Bina

Venerdì 30 DSB "Va in Mona" Tour con l'ultimo imperdibile concerto tra il rockabilly e il country dei “The Dusty Saddle Boys”.

Una formazione vicentina che ha scelto il The Big per l'ultima esibizione. Musica prima e dopo a cura del dj Marco Sarre. Ingresso libero

Sabato 31 torna la “The Big Billy Night” con Ketty and The Middle Tones.

Acconciature gratuite a tema per tutta la serata e con Bruno Pilan che diventerà ancora una volta Elvis per celebrare i vostri matrimoni nella cappella del The Big. Musica prima e dopo a cura di Rita Pagano. Ingresso gratuito

Domenica 1 aprile - The Big aperto anche a Pasqua - stage di ballo latinoamericano dalla 16.15 alle 17.15 e dopo si balla con il Domingo Social In Vicenza con Corinna Marchetto e dj D dalle 17.15 alle 20