The beatbox il tributo ai Beatles n° 1 in europa

VENERDI 29 MARZO 2019 - ORE 21.00

THE BEATBOX





Molto più che un semplice tributo ai Beatles, la performance dei Beatbox si propone di far rivivere l’energia e il fascino del mitico quartetto di Liverpool.

Per ottenere il risultato desiderato nulla è stato lasciato al caso: dalla strumentazione, identica a quella usata dai Beatles nei loro storici concerti, ai vestiti, confezionati su misura dalla stessa sartoria che li creò per la tournée americana dei Fab Four.

A dare vita a questo progetto, quattro musicisti dal curriculum più che nobile: Mauro Sposito, Riccardo Bagnoli, Filippo Caretti e Federico Franchi vantano collaborazioni con i grandi nomi del pop italiano ed internazionale.

Uno show che attraversa i ricordi e le scoperte di più generazioni, con esecuzioni fedelissime a quelle originali, per riscoprire l’entusiasmo e la positività dei mitici anni ’60. La scaletta ripercorre i grandi successi da i primi successi al Cavern Club di Liverpool fino a capolavori che hanno preceduto lo scioglimento della band nel 1970, i Beatbox ripropongono fedelmente le hit della loro discografia, con una accuratezza esecutiva assoluta, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. Reduci da tour che hanno visto toccare diversi paesi come USA, Nuova Zelanda, Francia, Belgio, Russia, Germania, Austria, Romania, Svizzera e sempre ospiti

d’onore nei più importanti Beatles Day Europei come Genova, Bellinzona, Sanremo, Salso Maggiore, Salone de Provence, i BeatBox radunano un pubblico non solo “over 30”, ma anche folte schiere di giovanissimi che hanno mandato ai primi posti della classifica l’ultimo cofanetto dei loro successi.

Musica senza età per chi ama un genere che non ha seguito la moda ma l’ha inventata, mettendosi all’origine di tutto. Ed oggi l’esperienza professionale e l’entusiasmo dei Beatbox restituiscono al pubblico quelle indimenticabili emozioni, per due ore di concerto sempre al top.

Love me do, She loves you, A hard day’s night, Yesterday, Yellow Submarine, Hello Goodbye, Hey Jude, Come together, Let it be, Get Back, per citare alcune hit della performance, ma anche vere chicche per appassionati come “In my life” “Girl” “Norwegian wood” e tante altre, sono pagine d’album e pietre miliari della musica

moderna. Riascoltarle dal vivo è una emozione irrinunciabile..



Prezzo unico, posto numerato: 20,00€ (18,00€ + 2,00€ DIP)

Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 89) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09):

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 17.00 alle 21.00.



PREVENDITE DISPONIBILI DA GENNAIO 2019 PRESSO:



– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 22.30

CHIUSO LUNEDI

valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909



– Filmusica, Viale Trento 37/39, Valdagno

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30

Da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

CHIUSO LUNEDI MATTINA E DOMENICA

info@filmusica.it – Tel. 0445 403721



– Discovery Dischi, Piazza Alvise Conte 6, Schio

Da Lunedì a Venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 19.30

CHIUSO DOMENICA – Tel. 0445 523985