"The Anguanas Vicenza Roller Derby" al PalaLido di Valdagno: doppia sfida

Sabato 25 marzo la squadra "The Anguanas Vicenza Roller Derby" prosegue la sua stagione, giocando per la prima volta al PalaLido di Valdagno, in via Alessandro Volta, storica sede dell’Hockey Valdagno. Il roller derby, gioco a squadre su pattini quad diffuso in Italia dal 2012, è uno sport femminile di pattinaggio di squadra, caratterizzato da alto contatto, strategia e velocità, per uno spettacolo assicurato, in terra di hockey su pista. E' previsto un doppio incontro: alle 13.30 il team A “The Anguanas” sfida le milanesi “Harpies”; alle 16 invece il team B “AnguanAss B Side” affronta le “Seasters - Adriatic Roller Derby League”, una delegazione di atlete riunite provenienti dalla costa adriatica, dal Friuli Venezia Giulia fin giù al Salento. Non è la prima volta che la formazione vicentina gioca contro quella milanese, che è tra le più combattive e tenaci squadre italiane, ma la sfida di sabato non sarà una partita ufficiale bensì un’amichevole, che permetterà a entrambe le squadre di testare nuove atlete e nuove strategie in vista dei prossimi appuntamenti in Italia e in trasferta. La sfida contro le "Seasters" è un bout ufficiale (partita di campionato che concorre al punteggio per la classifica Wftda – Women’s Flat Track Derby Association) ed è la seconda partita disputata dal neonato team B, già impegnato due settimane fa in un bout contro Torino, vinto dalle vicentine per 170 a 145. Al mattino, dalle 11 alle 12.30 si terrà anche un clinic internazionale per Ref (arbitri sui pattini) e Nso (arbitri non sui pattini). L’evento, patrocinato dal comune di Valdagno viene proposto fuori dalla città berica con lo scopo di far conoscere questo sport anche in provincia e soprattutto nel territorio valdagnese, che da anni emoziona con il pattinaggio dell'hockey su pista. L’ingresso, gratuito per i bambini fino ai 12 anni, prevede un’offerta libera, a cui verrà corrisposto un gadget in omaggio. Per informazioni: pagina facebook The Anguanas Vicenza Roller Derby.

ROLLER DERBY: la partita si disputa su una pista ovale; le giocatrici entrano in campo 5 contro 5, per affrontarsi in brevi match, detti jam, che durano al massimo due minuti. Quattro giocatrici, le blocker, hanno il compito di bloccare la jammer, cioè la giocatrice avversaria che indossa la stella, che deve invece correre attorno al track per totalizzare più punti possibile. Il tutto avviene senza esclusione di colpi. Il roller derby è un gioco che prevede molta strategia e una forte coesione di squadra: ci sono molte regole, il gioco è veloce e di contatto, ma si dimostra uno sport inclusivo e in forte crescita in tutta Italia.

ELENCO SPORT