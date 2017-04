"The A Train": vernissage musicale alla Biblioteca di Arcugnano

Venerdì 28 aprile alle 20.30 la Biblioteca di Arcugnano in via Guglielmo Marconi 8 ospiterà il vernissage "The A Train" con l'esposizione di alcuni giovani artisti sul tema del viaggio insieme alle musiche di Francesco Pollon al pianoforte e la voce di Benedetta Colasanto. "Viaggiare è conoscere l'ignoto, ma anche scoprire e riscoprire sè stessi. Viaggiare è creare relazioni e andare alla ricerca di occasioni e svolte. Viaggiare è avere il coraggio di prendere il treno per dare un senso alla propria esistenza" (tratto da facebook). Artisti: Anna Regina Tescari, Grey Thegreenway, Laura Pzn, Luca Fabu Faburlani, Riccardo Paulon, Sara Carlan, Simona Soldano, Vanna Nanvaviz, Veronica Maran. Al pian terreno, pour un verre "Il Beccaccino" by Barbara Munich. Ingresso libero.

