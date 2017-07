GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio dalle 9 alle 13 "Biosphaera" propone l'escursione "Tesori dell'Altopiano: Alla Scoperta della Salamandra di Aurora" nell'Altopiano dei Sette Comuni con visita al Museo Naturalistico Patrizio Rigoni di Asiago. Il territorio altopianese conserva intatti in luoghi remoti piccoli tesori di biodiversità con testimonianze di un passato incontaminato e di ecosistemi dalle caratteristiche climatiche molto diverse da quelle di oggi. Un occasione per approfondire la conoscenza di una rara e preziosa specie di anfibio, che vive solo in certi particolari luoghi dell'Altopiano: la Salamandra di Aurora. Adatta ai bambini dai 6 anni in su. Costo: 10 euro. Info: 0445.1716489 - guide@cooperativabiosphaera.it.

ELENCO ESCURSIONI