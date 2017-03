"Territori di Sabbia in Movimento": arteterapia per bambini ad Arzignano

Dal 18 marzo all'8 aprile ogni sabato si terrà il workshop di arteterapia per bambini "Territori di Sabbia" presso l'Atipografia di Arzignano in via Campo Marzio 26 insieme all'artista e arteterapeuta Maryama, laureata al "LYCEUM VITT3" di Milano. Saranno proposte quattro lezioni per due gruppi di massimo 6 bambini: dalle 15 alle 16 per la fascia di età dai 4 ai 6 anni e dalle 16.30 alle 17.30 dai 7 ai 10 anni. Si useranno tempere e colori lavabili: si consigliano vestiti comodi per potersi muovere in libertà, sporcandosi senza problemi. Condividere, crescere, conoscersi e rispettarsi con spontaneità, lasciando fluire l'espressione libera di ogni bambino. Questi corsi, stimolando le capacità motorie e cognitive dei piccoli partecipanti, hanno finalità didattiche ed educative. Incentivando la cooperazione tra bambini, stimolano ilrafforzamento dei legami affettivi e la definizione delle proprie abilità. Costo: 10 euro a lezione con tessera associativa. Per chi fosse interessato al pacchetto completo di 4 lezioni il costo è avantaggiato a 35 euro con tessera associativa. Per informazioni: info@atipografia.it. Pre-iscrizioni presso Atipografia o tramite bonifico bancario al seguente Iban: IT 51 W 05034 60120 0000 0000 5383.

Il programma del corso:

Sabato 18 Marzo 15.00- 16.00 | 16.30 - 17.30: TERRITORI di SABBIA IN MOVIMENTO - esplorare, inventare, creare, disfare e ricreare i propri territori interiori ed esteriori utilizzando la sabbia, come in un giardino Zen

Sabato 25 Marzo 15.00- 16.00 | 16.30 - 17.30: TERRITORI di SABBIA IN MOVIMENTO - secondo incontro

Sabato 1 Aprile 15.00- 16.00 | 16.30 - 17.30: GIOCO ARTISTICO: IL FIORE DI FAMIGLIA - giocare con colori e materiali alla scoperta dei legami principali che fissano il nostro territorio affettivo eanimeranno un gioco tutto speciale

Sabato 8 Aprile 15.00- 16.00 | 16.30 - 17.30: ANIMALE TOTEM - esplorare il mondo della fauna locale e dare colore, espressione,voce ed emozioni a quello che diventerà il proprio personale compagno di gioch i(costo aggiuntivo di 3 euro per il pupazzo base)

ELENCO CORSI