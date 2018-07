“I Libri di Oz”: il recital di Fanny e Alexander

Per il festival curato da La Piccionaia “Terrestri d’Estate”, mercoledì la fondatrice della storica compagnia ravennate Chiara Lagani porta in scena il ciclo di Frank Baum in uno spettacolo per tutte le età.

Ospite d’eccezione, alle ore 21.30 nel Giardino del Teatro Astra , Chiara Lagani della storica compagnia di ricerca Fanny & Alexander presenta “I LIBRI DI OZ”, dedicato all’incredibile mondo immaginifico creato da Frank Baum. La serata sarà inaugurata già alle ore 18 con “HAPPY BARCO”, il bar estivo della Cooperativa Insieme, e il laboratorio ludico, creativo ed espressivo per bambini dal titolo “Alla corte del Mago di Oz”, a cura di Aster Tre. A seguire, dopo lo spettacolo, Enrico Castellani di Babilonia Teatri Incontra Chiara Lagani. Chiude la serata (ore 22.30) la proiezione del docu-film di Giulio Boato “Theatron. Romeo Castellucci”, dedicato all’opera del fondatore della Socìetas Raffaello Sanzio.