Terrestri d’Estate 2019 una domenica per i bambini al Teatro Astra

È tutta dedicata all’infanzia e all’adolescenza la quinta giornata "TERRESTRI D’ESTATE", il festival di teatro urbano de La Piccionaia,

Domenica 21 luglio, l’appuntamento è al Polo Giovani B55 con "ACCENDI LA NOTTE!", di e con Aurora Candelli de La Piccionaia: un gioco teatrale per coppie composte da un adulto e un bambino, alla scoperta della notte e delle stelle. Un’esperienza che diventa un momento speciale tra bambino e genitore, da vivere insieme divertendosi. "Di cos’è fatto il buio? Perché è così nero? Cosa c’è dentro? A partire da queste domande – spiega l’autrice - giocheremo con diverse tematiche ed emozioni molto vicine al mondo quotidiano dei bambini e dei loro genitori. Per vedere il buio. Per giocare con le stelle. Per non avere paura. Emetteremo anche ‘le mani in pasta’ costruendo, disegnando, impastando insieme. Si gioca con l’arte, si gioca con il teatro e si gioca per giocare!".

L’appuntamento è in programma alle ore 11 per i bambini dai 3 ai 5 anni e alle ore 16 per quelli dai 6 ai 10. Prenotazione obbligatoria.

La sera (ore 21.30) il Giardino del Teatro Astra ospiterà il nuovo teleracconto di Paola Rossi dal titolo "MIRTA SULLA COPERTA", dedicato ai bambini dai 5 anni e alle loro famiglie. Il progetto nasce dalla collaborazione dell’attrice e drammaturga de La Piccionaia con il Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare di Bassano del Grappa. Liberamente ispirato al libro "Mirta si fida", illustrato da Elisabetta Basili, lo spettacolo racconta la storia di Mirta raccontata con parole, videoproiezioni, bamboline di carta e pop-up. Il clima è quello intimo delle piccole attività che si fanno in casa con i bambini: leggere una fiaba, disegnare, colorare, ritagliare, costruire. Momenti preziosi, spesso negati ai bambini che si trovano ad attraversare difficoltà familiari. Proprio come Mirta. Nei panni della signora Bottoni, Paola Rossi estrae dalla sua scatola di cartone fondali illustrati e piccoli oggetti che si trasformano nei tesori di Mirta. Una storia di fiducia e di amicizia, in cui la piccola Mirta troverà l’aiuto e l’affetto di una nuova famiglia.

Da non perdere, infine, la mattina (ore 11) al Teatro Astra, l’ultima replica dell’installazione "DREAMING BEAUTY", il progetto Finalista al Premio Scenario Infanzia 2019 della compagnia di teatro sperimentale Madalena Reversa, dedicato agli adolescenti dagli 11 anni: un’installazione teatrale-performance, della durata di 10 minuti, sulle stanze del castello incantato de "La bella addormentata". Un’esperienza per uno spettatore alla volta che, dopo i 100 anni di sonno, entra, da solo, nel castello e ne attraversa a una a una le stanze, ispirata al tema del "risveglio" inteso come passaggio dal sonno dell’adolescenza all’età adulta.

"Terrestri d’Estate 2019" è un festival di teatro urbano per dieci giorni di spettacolo e un programma in 7 sezioni – teatro, musica, famiglie, silent play, installazioni, residenze, mostre – dedicato alla diffusione dell’arte in tutte le sue forme. E ancora workshop, itinerari e incontri, il tutto accompagnato dal bar estivo di Nuovo Bar Astra.