"Terraglio Tasting": la birra cruda austriaca Bote N. 5 a Bassano del Grappa

Mercoledì 22 marzo il locale Osteria Terraglio di Bassano del Grappa in piazzale Terraglio 28 presenterà la birra "Bòte N.5", una keller non filtrata a bassa fermentazione, del birrificio Hirter e prodotta nel cuore della Alpi della Carinzia in Austria, nell'ambito del "Terraglio Tasting" (microdegustazioni con percorsi tematici insieme a prodotti tipici e ad una selezione di vini della cantina o birre speciali). A partire dalle 18 insieme al somelier Dieter Jussner verrà aperto il primo "fass", la botte tradizionale di legno, dove la birra sarà spillata per caduta, come nello stile delle birre crude non filtrate. Dalla cucina menù birrario in abbinamento un risottino di erbette spontanee primaverili. L'evento si ripeterà ogni settimana con variazioni di giorni e programma su www.osteriaterraglio.it/terraglio-tasting/. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.526158.

