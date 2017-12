Terme di Recoaro, apertura a Capodanno: "Pronti per il rilancio"

Rinascita delle terme di Recoaro? È l'obiettivo della nuova gestione della stuttura che è entrato in carica lo scorso 7 novembre. "Stiamo attivando una serie di eventi al di là della questione curativa e iniziamo con proprio con la fine dell'anno", sottolinea Stefano Talin, consigliere del CdA guidato da Paola Borgo.

Per il veglione di Capodanno è infatti prevista un'apertura speciale delle terme dalle 22 fino alle 5 del mattino del primo gennaio 2018. Nel salone centrale ci sarà un buffet a disposizione dei partecipanti - l'ingresso è gratuito - che aspetteranno l'inizio del nuovo anno accompagnati da uno spettacolo con cavalli e fuochi pirotecnici ma anche musica con una band e un Dj e, naturalmente, pista aperta per il ballo.

"Stiamo anche valutando un evento per l'Epifania da fare all'esterno del salone in concomitanza con la tradizionale festa di Recoaro", aggiunge Talin che anticipa il programma del 2018 a cominciare dall'apertura anticipata del centro termale a primavera. "Abbiamo una concessione di due anni da parte della Regione e abbiamo previsto tutta una serie di iniziative, alcune delle quali già attivate, per rilanciare le termeri: dall'apertura del bunker alla valorizzazione dei percorsi esterni". Il centro ha chiuso positivamente il 2017 con 26500 trattamenti di inalazione, 6500 cure idroponiche e 3330 bagnoterapie.