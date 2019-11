Tempo di Natale: mercatino al Castello di Thiene

Nel Castello di Thiene torna la mostra mercato ispirata al Natale e dedicata alle eccellenze artigiane italiane. TEMPO DI NATALE si svolgerà nel week end del 9 e 10 novembre 2019.

In questa quinta edizione sono previsti oltre 70 espositori accolti nei saloni, scuderie e cortile e giardino del castello. In particolare sul prato verrà allestito un villaggio natalizio con abeti, luci e 9 gazebi posizionati su un comodo pavimento di legno.

Obiettivo della mostra mercato è anche la promozione del complesso monumentale del castello di Thiene e della città di Thiene nel suo aspetto storico e architettonico. Il castello è infatti simbolo della città ed è caposaldo nell’evoluzione delle ville venete in quanto straordinario esempio di villa pre-palladiana.

Gli stand propongono idee, consigli e anteprime per i regali di Natale (ma non solo); abbigliamento selezionato, calzature fatte a mano, accessori artigianali, borse hand-made, kimono; scopri anche le idee particolari sia per il vestire che per la casa, insoliti abbinamenti materici, rispettosi dell'ambiente ed ecologici; nuovi stili per i millenials e per la generazione K e ancora cappelli, cashmere, cravatte su misura, biancheria per la casa in seta e tessuti esotici. Saponi e profumi d'altri tempi.

Per i più golosi delizie enogastronomiche come zafferano ed olio toscano, salumi, biscotti dolci e salati, i tipici cantuccini, marmellate dolci e salate, formaggi di malga, prodotti da forno, ed originali ceste natalizie. Per chi volesse poi concedersi una dolce pausa ecco il succo di mela brulé e il gelato affogato con la cioccolata calda.

A pranzo (o come gustosa merenda) ci si incontra nella storica cucina del castello tra risotti e spuntini a tema natalizio, accompagnati dai calici di vino del territorio.

Nella chiesetta, esterna al perimetro del Castello, sarà possibile vistare (ingresso gratuito) una mostra dedicata ai principali momenti del Santo Natale: dall’Annunciazione alla Natività. I visitatori potranno anche imparare come costruire un presepe e scoprire l’artigianato presepistico italiano e la gloriosa arte dei «pupazzari»

Tempo di Natale è un’occasione preziosa per aprire i saloni e la cappella gentilizia ad un pubblico appassionato delle bellezze architettoniche della pedemontana e della nostra bella Italia, quest’anno per la prima volta si potrà accedere con la visita guidata alla galleria del primo piano del castello. Nella cappella dove é ormai tradizione ospitare un’opera ispirata al Natale, dopo la pedemontana e la Carnia è l’occasione per il bellunese con la scultura dell’artista del legno Mauro Icaro Lampo. La visita alla cappella è gratuita.

Sabato 10 novembre: biglietto intero €5 a partire dai 18 anni; biglietto di cortesia €0,50 (sotto ai 18 anni e per i residenti di Thiene con CARTA ’60).

Domenica 11 novembre: biglietto intero €8,00; biglietto di cortesia €0,50 (sotto ai 18 anni e per i residenti di Thiene con CARTA ’60).