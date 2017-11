"Tempo di Natale: Eccellenze Artigiane 2017" al Castello di Thiene

Sabato 11 e domenica 12 novembre è in programma la mostra mercato "Tempo di Natale: Eccellenze Artigiane 2017" (quarta edizione) con 65 espositori nei saloni, scuderie e cortile per un'attenzione particolare rivolata al cibo, ai complementi d’arredo, all’abbigliamento, al gioco per grandi e piccini, al tempo libero ed alla cura della persona tra luci, colori e profumi e la naturale vocazione delle splendide stanze della dimora storica, che guiderà il visitatore nel suo percorso. Tempo di Natale sarà un’occasione preziosa per aprire le stanze e la cappella gentilizia tra le bellezze architettoniche della Pedemontana Vicentina.

Nella grande cucina ci saranno gli espositori del gusto: nella sala del biliardo il gioco e il “su misura” per uomo (gemelli da camicia, sartoria, calzature), nella sala da pranzo: piatti, bicchieri, tovaglie; nei salotti: gioielli e abbigliamento per donna e bambini ed un angolo dedicato alla lettura e laboratori per i bambini dai 6 ai 13 anni. Orari di apertura: 10 - 20 sabato / 10 -19 domenica.

1 - TEMPO DI REGALI. Natale è dono e Tempo di Natale rappresenta l’occasione di scegliere regali speciali, personali e dedicati. Gli artigiani presenti sono stati scelti da ogni parte d'Italia con i loro manufatti per soddisfare le esigenze più particolari per la casa, la persona, la buona tavola e per l'albero di Natale, presentando nuove tendenze e oggetti insoliti.

2 - TEMPO DI CONDIVIDERE. Si potrà scegliere l’Albero di Natale più bello decorato dagli espositori, fotografarlo e condividiverlo su #tempodinatale. Lungo il percorso espositivo ci saranno 10 abeti naturali personalizzati, su cui un cartello indicherà l’abbinamento, facilitandone il riconoscimento.

3 - TEMPO DI PRESEPE. La chiesetta gotica del Castello di Thiene, dedicata alla Natività di Maria, accoglie il presepe di fieno della celebre artista di Land Art, Julia Artico. Parlare del lavoro di Julia, raccontare il suo amore per il fieno significa camminare a piedi nudi nel bosco, sentire il profumo del muschio, della corteccia, delle foglie. Le sue sculture sanno di pane appena sfornato e intrecciano energie primordiali con la ricerca interiore e il quotidiano, nascono dalla terra e alla terra ritornano in un ciclo senza tempo. www.juliaartico.com. Ingresso libero: sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 18.

4 - TEMPO DI SOLIDARIETA'. Continua l’attenzione del castello verso l’associazionismo a sfondo sociale con l’accoglienza di Bambini Cardiopatici nel Mondo, onlus fondata e presieduta dal prof. Alessandro Frigiola, che da oltre 20 anni opera nei paesi in via di sviluppo per dare speranze di vita ai piccoli affetti da cardiopatie congenite. Tra le patologie le cardiopatie costituiscono la prima causa di morte tra i neonati: ogni anno nel mondo viene colpito oltre 1 milione di bambini con l’80% di questi muore per mancanza di un’assistenza medica adeguata. I visitatori della mostra mercato potranno incontrare i rappresentanti dell’Associazione presso lo stand allestito nel cortile del castello e avranno la possibilità di sostenere attraverso donazioni l’attività svolta dai volontari a favore dei piccoli malati. Info: www.bambinicardiopatici.it

5 - TEMPO DI LABORATORIO. Nel cucinone del castello, domenica 12 novembre dalle 15:00 alle 17:00 laboratorio con MAISON CHERIE: decorazioni a tema natalizio in filo di ferro grezzo con stoffa e carta, costo €15,00 include il materiale. È gradita la prenotazione, i posti sono limitati, robi.fabbris@gmail.com, cell 349.7698203.

6 - TEMPO DI GIOCARE. Domenica 12 novembre l'iniziativa "Castello in Gioco" offre un'opportunità ludica-creativa per i ragazzi dai 6 ai 12 anni con attività di gruppo nella creazione di oggetti artigianali. Dalle 10:45 alle 12:45 piccole corone natalizie - Dalle 14.00 alle 16.00 creazione di oggetti con il fieno - Dalle 16.00 alle 18.00 ghirlande decorative di carta. Costo: 10 euro a bambino per singolo laboratorio. Prenotazione gradita con posti limitati. Infoline: redazione@lineaedizioni.it - 347.5151833.

7 - TEMPO DI PRANZARE. Il ristorante, nella storica cucina del castello, è curato da Borelli Eventi con la proposta di risotti e di veloci spuntini a tema natalizio, accompagnati dai calici di vino del territorio selezionati dall’associazione Pedemontana.VI e Pedemontana Veneta con la Cantina di Breganze. Nel grande portico gli operatori del gusto presenteranno i propri prodotti di qualità: olio, zafferano, marmellate, miele e biscotti, formaggi e speck.

BIGLIETTI: Sabato 11 novembre - biglietto intero 5 euro dai 18 anni in sù - biglietto di cortesia 0,50 euro Under 18 e per i residenti di Thiene con Carta ’60 / Domenica 12 novembre - biglietto intero 7.50 euro dai 18 anni in sù - biglietto di cortesia 0.50 euro Under 18 e per i residenti di Thiene con CARTA ’60. Solo i cani in braccio o nei trasportini potranno accedere negli interni.

ORGANIZZAZIONE. "Tempo di Natale" è un progetto del Castello di Thiene, l’organizzazione e la segreteria della mostra sono di Francesca di Thiene e Giovanna Poggi Marchesi. L’ufficio stampa: Blu Action.

CONTATTI: Giovanna 338.3997644 - Francesca 329.8541962

INFORMAZIONI: tempodinatale@castellodithiene.com - www.facebook.com/events/139400133350034/ - www.castellodithiene.com

