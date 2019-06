Quello attuale è un tempo di cambiamenti. Alcuni molto evidenti, altri più latenti. I tradizionali equilibri stanno mutando con una velocità che rischia di travolgere le nostre vite. Nuove forze sono entrate in gioco. È un movimento costante che cresce e si sviluppa creando una rete di strade possibili su diversi livelli.

La meta è incerta. Ma ci sono anche opportunità. Tutto dipende da come e da quanto saremo preparati alla flessibilità richiesta dalle TRANSITIONS in corso. Imboccheremo le autostrade che ci transitano verso uno sconvolgimento epocale: trasformazione digitale, data science, scoperte scientifiche, intelligenza artificiale, fusione nucleare, frontiere del femminismo, arte e cinema impegnati, terapie genetiche, climate change, cure alternative…

L’edizione TEDxVicenza 2019 disegnerà una rotta per alzare lo sguardo e affrontare in modo consapevole i cambiamenti e le barriere. Ripartiremo dalle persone, percorrendo le TRANSITIONS anche nella componente sociale nella sua accezione più grande, l’individuo.

Continueremo a diffondere idee. Ma su temi più coraggiosi, più audaci. Perché la necessità è quella di raccontare il cambiamento che abbiamo in parte varcato e verso il quale ci stiamo dirigendo. L’era delle TRANSITIONS è troppo forte per resistervi. TRANSITIONS sarà una carrellata di passaggi e di decolli tra sistemi diversi.

Gli Speaker esprimeranno le loro visioni e le loro idee in un confronto multidirezionale. I Partner porteranno il punto di vista delle aziende. Tutti insieme entreremo a far parte di questa rete. Perché TRANSITIONS siamo noi stessi mentre esploriamo i presenti che corrono.

Una comunità in crescita in cui ci prendiamo una grande responsabilità: quella di affrontare il nostro futuro provocando il nostro risveglio.

La nostra sfida è lanciata. Benvenuti a TRANSITIONS

Tutto il programma qui: https://www.tedxvicenza.com/



TEDxVicenza 2019 | Transitions

sabato dalle ore 11:00 alle 18:30

Teatro Comunale Città di Vicenza

Viale Giuseppe Mazzini 39, 36100 Vicenza



Organizzato da TEDxVicenza



Biglietti · € 15-€ 100

www.eventbrite.it