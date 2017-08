"Techno-Filò": passeggiata teatrale con Marco Paolini alla Tagliata della Scala di Primolano

GUIDA AGLI SPETTACOLI DI TEATRO E DANZA NEL VICENTINO PER IL PONTE DI FERRAGOSTO

Venerdì 11 e sabato 12 agosto alle 18.30 con il "Techno-Filò" (Filò Tecnologico) di Marco Paolini al Forte della Tagliata della Scala di Primolano a Cismon del Grappa. per gli appuntamenti con "Explorando" nell'ambito dell'OperaEstate Festival 2017. La vita di ognuno di noi sta cambiando grazie o per colpa delle tecnologie, che dalle innovazioni derivano e di cui facciamo uso quotidianamente. L'attore Paolini proverà a riflettere a voce alta su questo, mettendo insieme piccole storie unite da un filo di ragionamenti attraverso una passeggiata teatrale itnerante nel bosco cone un "filò tecnologico" per narrare il nostro tempo che cambia di ora in ora. Ingresso a 15 euro con prenotazione consigliata.

ELENCO TEATRI