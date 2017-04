"Ziggy Stardust: La Vera Natura dei Sogni": racconto su David Bowie al Teatro Remondini

Mercoledì 26 aprile alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Ziggy Stardust: La Vera Natura dei Sogni", un racconto di e con Luca Scarlini tratto dall'omonimo libro pubblicato da ADD Editore, al Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C per la stagione artistica 2016-2017. "Ziggy Stardust" è un brano musicale scritto dall'artista inglese David Bowie, nona traccia dell'album "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars". Luca Scarlini racconta questo mito contemporaneo grazie ad alcuni estratti del film "Ziggy Stardust" di D. A. Pennebaker, illustre documentarista americano, che riprese l'ultimo concerto di Ziggy del 3 luglio 1973 all'Hammersmith Odeon di Londra, la sera in cui Bowie, dopo aver cambiato la storia del rock e del costume, decise di mettere fine al suo personaggio multicolore.

"Ziggy Stardust", la più nota creazione di David Bowie, è un personaggio immaginario inviato dallo spazio, che porta alla ribalta un brivido di ribellione immaginaria entrando nelle camerette della piccola borghesia, nelle case popolari delle periferie. La sua identità aliena incarna lo spirito dei tempi. E' una creatura, che seduce le folle, il messia di una rivoluzione che dura una stagione sola - il tempo che passa tra la sua ascesa e la sua caduta - portatore di una nuova visione della musica e della realtà. Per informazioni: Ufficio Spettacolo 0424.519819. Per preventite: Ufficio IAT 0424.519917.

ELENCO TEATRI