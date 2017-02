XXVIII Rassegna "Invito a Teatro" all'Auditorium di Chiuppano

Dal 4 al 18 marzo si terrà la XXVIII Rassegna "Invito a Teatro" con tre spettacoli presso l'Auditorium di Chiuppano in via Amabile Peguri 11. Le tre rappresentazioni si terranno sempre di sabato alle 20.45. L'evento è organizzato dal comune di Chiuppano in collaborazione con l'Associazione Teatrale Città di Vicenza e FITA Veneto. Biglietti: 6 euro intero - 4 euro ridotto (ragazzi dai 6 ai 14 anni). Per informazioni e prevendite: Biblioteca Comunale 0445.892972 - biblioteca@comune.chiuppano.vi.it - www.comune.chiuppano.vi.it.

Il programma della rassegna:

Sabato 4 marzo - ore 20.45: Spettacolo "Donne Dimenticate" di Antonio Baldo con la Compagnia "Associazione Città di Vicenza"

Sabato 11 marzo - ore 20.45: Spettacolo "Fumo Nei Oci" di Faelo e Romano con la Compagnia "El Salbanelo" di Tonezza del Cimone

Sabato 18 marzo - ore 20.45: Spettacolo "Siori e Poareti" di Francesco Baruffato con la Compagnia "Far Filò" di Arcugnano

ELENCO TEATRI