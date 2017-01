"Woolf Works": trittico ballettistico in diretta da Londra al Comunale di Vicenza

Mercoledì 8 febbraio alle 20.15 presso la Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 verrà proiettato in diretta dalla Royal Opera House di Londra il balletto "Woolf Works", ispirato agli scritti di Virginia Woolf, nell'ambito della 10° stagione artistica (vedi programma). Coregrafia e regia: Wayne McGregor. Musica: Max Richter . Direttore d'orchestra: Koen Kessels. Drammaturgia: Uzma Hameed. Interpreti: Alessandra Ferri (Virginia Woolf), Sarah Lamb, Natalia Osipova, Akane Takada, Francesca Hayward, Federico Bonelli, Steven McRae e Edward Watson insiema al "Royal Ballet" e l’Orchestra della Royal Opera House. Durata: 2 ore e 45 minuti compresi due intervalli. "Woolf Works", il trittico ballettistico acclamato dalla critica e vincitore del Sir Lawrence Olivier Award, vede Alessandra Ferri nei panni di Virginia Woolf. Assieme a lei danzeranno eccellenti professionisti tra cui Sarah Lamb e Natalia Osipova. Il pioneristico stile letterario di Virginia Woolf fornisce a Wayne McGregor l’ispirazione per il brillante trittico da lui coreografato, considerato dal The Guardian “esilarante ed espressivo in modo estasiante”. McGregor è da tempo un innovatore del balletto ed è riuscito a stupire il pubblico e la critica con la sua produzione stupefacente, in cui combina i temi di 3 dei romanzi più importanti della Woolf: "Mrs Dalloway", "Orlando" e "Le Onde" con estratti della vita della scrittrice (lettere, saggi e diari). Biglietti: Intero a 12 euro - Ridotto a 10 euro ( Over 65, Under 30, Convenzionati, Abbonati Teatro). Info: www.tcvi.it.

