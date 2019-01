We will rock you: il musical sui Queen

Oltre 8 milioni di spettatori, 2700 performance e 12 anni consecutivi di rappresentazioni a Londra: WE WILL ROCK YOU, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, arriva sabato 12 gennaio (ore 21.00) al Palabassano2 di Bassano del Grappa (VI) con una produzione tutta nuova e un cast rinnovato nei protagonisti.

WE WILL ROCK YOU – The Musical by Queen and Ben Elton ha da poco intrapreso un lungo tour che lo porterà in molte città italiane. Lo spettacolo mette in scena 24 tra i maggiori successi della band di Freddie Mercury, riflettendone le performance live. Prodotto da Ben Elton in collaborazione con Roger Taylor e Brian May, ha debuttato al Dominion Theatre di Londra il 12 maggio 2002: il successo è stato da subito così eclatante da entrare nella Top 10 degli show più longevi nella storia del West End.

WE WILL ROCK YOU è arrivato per la prima volta in Italia il 4 dicembre 2009 all’Allianz Teatro di Milano, riscuotendo anche nel nostro paese un grande successo di pubblico. Scelta vincente, condivisa dai Queen stessi, è stata quella di mantenere le canzoni in inglese (tranne due) e di tradurre e riadattare solo i dialoghi.

Per le nuove stagioni il progetto artistico privilegerà l’attualizzazione e la contemporaneità della vicenda. Uno spettacolo unico nel suo genere che, con grande lungimiranza, ha ipotizzato, in un futuro distopico in cui il rock viene bandito e i suoi seguaci costretti a nascondersi, una società vittima della globalizzazione più totale e schiavizzata da una multinazionale che controlla non solo la musica ma la vita dei singoli individui.

Sul palco il nuovo cast, composto da talentuosi cantanti-attori: Salvo Vinci nella parte di Galileo e Alessandra Ferrari in quella di Scaramouche. Valentina Ferrari sarà Killer Queen, mentre Paolo Barillariimpersonerà Khashoggi. Claudio Zanelli sarà Britt, Loredana Fadda Oz, Massimiliano Colonna vestirà i panni di Pop.

WE WILL ROCK YOU – LA NUOVA PRODUZIONE

Lo show in tour nelle città italiane non è una replica del precedente, “storico”, spettacolo ma una nuovissima produzione concepita appositamente per l’Italia da Claudio Trotta per Barley Arts. Pur mantenendo la storia, i personaggi e le musiche originali, che verranno eseguite da un band dal vivo, questo è un nuovo allestimento, attento a sottolineare l’aspetto politico, attuale e visionario alla base del musical e completamente rinnovato sotto ogni aspetto: dalla regia, affidata al candidato Lawrence Olivier Award Tim Luscombe, alla scenografia concepita da Colin Mayes, fino alle coreografie curate da Gail Richardson. La direzione artistica e il vocal coaching sono affidati a Valentina Ferrari, Riccardo Di Paola è alla direzione musicale e Antonio Torella alla direzione vocale, mentre Cristina Trotta è il produttore esecutivo.

BIGLIETTI

POLTRONISSIMA € 43,00 + € 6,00 d.p. – ridotti € 20,00 + € 3,00 d.p.

PLATEA € 35,00 + € 5,00 d.p. - – ridotti € 20,00 + € 3,00 d.p.

TRIBUNA CENTRALE € 30,00 + € 4,50 d.p. – ridotti € 15,00 + € 2,00 d.p.

TRIBUNA LATERALE € 25,00 + € 4,00 d.p. – ridotti € 15,00 + € 2,00 d.p.

(i biglietti ridotti sono riservati ai minori di 12 anni)

PREVENDITE

BASSANO Media World, Via Capitelvecchio 88/90

BASSANO Schiavotto, Via Capitelvecchio 32

BASSANO Dischi Ponte, Ponte degli Alpini 9 - tel. 0424 503834

BASSANO Libreria La Bassanese, Via J. Da Ponte 41 - tel. 0424 522558

www.dalvivoeventi.it (elenco integrale punti vendita per acquisto biglietti)

VENDITA INTERNET www.ticketone.it - ww w.vivaticket.it