"We Pop": residenza artistica di Davide Valrosso al Teatro Comunale di Vicenza

Martedì 7 febbraio alle 19 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39, è in programma la residenza artistica "We Pop" di Davide Valrosso con la collaborazione alla creazione di Maurizio Giunti nell'ambito della rassegna di danza per la 10° stagione artistica. Luci di Gaetano Corriere. Coproduzione del Festival Oriente Occidente con il sostegno di CANGO (Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza) e Associazione culturale VAN. L’esperienza di residenza coreutica e restituzione al pubblico si inserisce nel programma nazionale di "ResiDance XL", l’azione del "Network Anticorpi XL", dedicata ai progetti per le creazioni coreografiche, coordinata da "L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino". Il progetto complessivo vede al lavoro 6 coreografi scelti per 230 giornate di residenza, offerte da 12 operatori del network attivo in 8 regioni. “We_Pop” è una creazione realizzata in più fasi e quella di Vicenza rappresenta il passaggio finale prima della presentazione definitiva, che avrà luogo a Reggio Emilia alla Fonderia 39, Fondazione nazionale per la Danza Aterballetto, sabato 11 febbraio. La composizione indaga un dialogo tra due corpi, una simbiosi e una lotta, alludendo al rapporto tra ricerca artistica e cultura popolare, tra ciò che è immediatamente riconoscibile come danza e ciò che necessita di una visione e partecipazione più approfondita. Le residenze artistiche sono una pratica diffusa nei maggiori teatri e centri culturali a livello internazionale, che permette a giovani artisti di creare e presentare negli spazi del teatro nuove idee, nuovi progetti come "work in progress", che diventano poi veri e propri spettacoli. Questa buona pratica di sostegno alla creatività e di promozione della funzione sociale delle arti performative viene realizzata in modo sistematico dal Teatro Comunale di Vicenza, che ospita e sostiene i nuovi coreografi, performer, danzatori in collaborazione con Arteven. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria del posto on line su www.tcvi.it o recandosi di persona alla biglietteria del Comunale, aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 18.15 e un’ora prima degli spettacoli.

Note biografiche su Davide Valrosso: coreografo danzatore, performer, dopo il diploma all'English National Ballet, ha lavorato come danzatore e interprete per coreografi come Pascal Touzeau, Ariella Vidach, Laura Corradi, Jacopo Godani, Paolo Mohovich, Gustavo Ramirez, Eugenio Scigliano, Raymon Sullivan, e in ambito performativo con artisti come Tino Sehgal e Pablo Bronstein. Attualmente collabora con la compagnia Virgilio Sieni Danza e Le Supplici diretta Fabrizio Favale. Negli ultimi anni ha sviluppato la sua personale ricerca corografica come autore e interprete; VAN, organismo di produzione della danza supportato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. sostiene la sua attività di coreografo producendo e promuovendo i suoi lavori più recenti, come “Cosmopolitan beauty”, “Icaro” e “I would like to be pop”.

