"Vicini di Casa": una diffidenza grottesca all'Auditorium di Cassola

Sabato 25 febbraio alle 21 andrà in scena lo spettacolo "Vicini di Casa" all'Auditorium Vivaldi di San Giuseppe di Cassola in via Monte Pertica 1 per stagione artistica 2016-2017. Trama: due case vicine, due abitazioni contigue con il loro piccolo giardino davanti con due vicini, che si incontrano di tanto in tanto e che condividono nei loro incontri impressioni sul mondo, sul tempo, sugli altri. Due vicini molto diversi tra di loro ma alle volte simili. Tutto sembra filare liscio all’inizio finchè succede qualcosa per cui fra i due cala la diffidenza e la mancanza di fiducia oltre alla paura. La rapresentazione è una metafora dei timori umani e dei rapporti quotidiani spesso improntati al sospetto e all’indifferenza, pescando nei racconti e nelle leggende della tradizione popolare veneta. Uno spettacolo grottesco che vuol far ridere con la leggerezza della sit-com inglese, ma anche con le tinte cupe del “noir” e del thriller. Biglietti: 10 euro intero - 8 euro ridotto.

ELENCO TEATRI