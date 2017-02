"Vergine Madre" con Lucilla Giagnoni al Teatro Comunale di Vicenza

Giovedì 23 febbraio alle 20.45 presso la Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 andrà in scena lo spettacolo "Vergine Madre" di e con Lucilla Giagnoni per la rassegna di prosa nell'ambito della 10° stagione artistica. Collaborazione ai testi Marta Pastorino. Musiche originali Paolo Pizzimenti. Scene e luci Lucio Diana e Massimo Violato. Durata: 1 ora e 50 minuti senza intervallo. Programma: sei canti della Divina Commedia, probabilmente i più noti. Sei tappe di un pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita: Il viaggio (Il primo canto dell'inferno), La Donna (Francesca il V), l'Uomo (Ulisse, il XXVI), il Padre (Ugolino il XXXIII), la Bambina (Piccarda il III del Paradiso), la Madre (Vergine madre il XXXIII del paradiso). E’ la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da figure “parentali”: Quello che si compone, guarda caso, è il disegno di una famiglia. I canti non vengono spiegati, per quanto, ad essere sinceri, in gran parte siano incomprensibili all’ascolto. Ma sono anche parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, parole taumaturgiche, rituali, ripetute come le preghiere. Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l'aspetto meraviglioso e terribile del padre, la santità dei bambini, la lussuria di tutte le donne, la grandezza della madre: un percorso ricco, sorprendente e, soprattutto, confortante. A cantare e raccontare storie è una donna, perché più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace e perché sicuramente l’anima ha una voce femminile. Biglietti: Intero a 22 euro; Over 65 a 17 euro; Under 30 a 17 euro.

