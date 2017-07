"Valentin Kabarett" allo "Yourban" di Thiene: laboratorio teatrale aperto al pubblico

Dopo la prima prova del 6 luglio, giovedì 13 luglio alle 21 allo "Yourban" di Thiene si svolgerà la prova del secondo gruppo di corsisti, dove saranno aperte le porte al pubblico al nuovo percorso "Valentin Kabarett", un laboratorio intensivo di teatro, ideato da Davide Dolores. Nella lezione di "open day" i partecipanti porteranno sul palco il materiale sul quale hanno lavorato durante le ore di corso. I corsisti sono stati divisi in due gruppi per l'l numero elevato di iscrizioni. Ingresso gratuito.

VALENTIN KABARETT. I testi oggetto di studio sono stati i dialoghi del "Tingel Tangel" di Karl Valentin, cabarettista tedesco di inizio ‘900, che offrono spunti comici e brillanti (ma non solo), ideali per liberarsi dalle strutture mentali e fisiche della quotidianità, creare qualcosa di nuovo e stra-ordinario e finalmente “giocare” in scena.

